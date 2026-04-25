Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la convincente vittoria contro la Cremonese che ha permesso ai partenopei di consolidare la seconda piazza: "Dopo la partita, Conte ha detto che una sconfitta come quella contro la Lazio può capitare, specie in una stagione piena di difficoltà. Abbiamo risposto nel modo giusto sul campo: la corsa poteva complicarsi, ma anche per la Cremonese non era semplice, visto che stanno lottando per salvarsi".