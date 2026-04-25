Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la convincente vittoria contro la Cremonese che ha permesso ai partenopei di consolidare la seconda piazza: "Dopo la partita, Conte ha detto che una sconfitta come quella contro la Lazio può capitare, specie in una stagione piena di difficoltà. Abbiamo risposto nel modo giusto sul campo: la corsa poteva complicarsi, ma anche per la Cremonese non era semplice, visto che stanno lottando per salvarsi".

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 25 aprile 2026 alle 20:39
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione