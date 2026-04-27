Come emerso nelle ultime ore, non arrivano buone notizie per l'Inter dall'infermeria. Ieri Cristian Chivu aveva anticipato che Hakan Calhanoglu non era nelle condizioni di giocare contro il Torino, poco fa l'Inter attraverso un comunicato ha spiegato perché:

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

A questo punto la disponibilità del centrocampista nerazzurro per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 13 maggio, è tutt'altro che scontata. Anzi, viste le tempistiche per riprendersi da questo genere di problema muscolare, le possibilità che Calhanoglu venga rischiato sono piuttosto basse.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 13:17
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.