Nelle pagelle di Torino-Inter, per quel che riguarda la parte nerazzurra, si comincia con il 6 a Sommer, bravo a deviare su Njie e poi incolpevole sui gol. Voto 7 a Bisseck, che ha tanto spirito di iniziativa e viene ricompensato dal bel gol nella ripresa. Non benissimo Akanji, 5,5, sbaglia totalmente il tempo nell’uscire su Simeone in occasione del primo gol del Toro. Da 5 la prova di Carlos Augusto: sul rigore è anche sfortunato, ma difende la posizione in modo scomposto.

Sufficiente Darmian, voto 6, giudizioso nella sua trecentesima in A. Stesso voto per Barella, solita prestazione di sostanza, nonché per Zielinski, che fa tutto bene per un'ora ma poi è pigro nell'inseguire Simeone sull'1-2. Voto 6 anche a Sucic: parte bene ma poi si eclissa. Grande gara di Federico Dimarco, voto 7,5, gioca in pantofole, ma il piedino è sempre fatato.

In attacco 5 a Bonny, eccessivamente lezioso. Pagella da 5,5 a Pio Esposito che non incide. Bene Thuram, voto 7, settimo gol in sei gare contro il Torino. Sufficienza a Chivu, ma l'Inter avanti di due gol si addormenta.

Nel Torino 5, all'ex Lazaro, mentre giocano una grande partita sia Ilkhan che Simeone, premiati con un 7. Giudicata da 6,5 la prova arbitrale di Mariani. Secondo il quotidiano è quindi corretta la chiamata per il calcio di rigore concesso contro Carlos Augusto per un tocco col braccio su inzuccata di Zapata.