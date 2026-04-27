"Vorrei essere prudente perché l’ex designatore è solo indagato. Aspettiamo a trarre conclusioni affrettate, la mia speranza è che dell’accusa di concorso in frode sportiva non ci sia nulla di vero. Pensare a un nuovo illecito, dopo Calciopoli nel 2006, sarebbe grave". Così Fabio Capello commenta sul Corriere della Sera l'indagine sugli arbitri in corso. "Già a livello sportivo-agonistico abbiamo commesso errori così gravi che non ci siamo qualificati al Mondiale per la terza edizione consecutiva. Immaginare condotte poco limpide della categoria degli arbitri sarebbe bruttissimo. Ma io sono contrario a emettere sentenze anticipate. Non siamo arrivati neanche al rinvio a giudizio su un singolo e sembra che debba crollare il sistema calcio. Circoscriviamo le responsabilità".
"In questo momento il mondo agonistico ha bisogno di certezze, e anche a breve termine. Occorre iniziare presto il percorso di riforme - dice Capello - Sono dubbioso che un commissario sia la panacea di tutti i mali: si perderebbe un sacco di tempo e le decisioni cruciali verrebbero rinviate. Io procederei con le elezioni federali, come da programma, e parallelamente lavorerei a un piano di rilancio del calcio. Se la memoria non mi inganna di recente sono stati due i commissariamenti, con Guido Rossi post Calciopoli e più di recente nel 2018 con Roberto Fabbricini. Non ricordo provvedimenti epocali, insomma i risultati li abbiamo visti… Per quanto mi riguarda io ho pubblicamente dichiarato che Malagò ha l’esperienza, dopo aver guidato il Coni per molti anni, per succedere a Gabriele Gravina e ricoprire il ruolo di presidente della Figc nel migliore dei modi".
"Inevitabile una riforma sugli arbitri? Non vedo come non lo possa essere. Io mi chiedo come sia possibile che nella folla di persone che abita le stanze di Lissone, fra Var e assistenti, arbitri che guardano e vivisezionano le immagini non ci possa essere spazio per un ex calciatore. Serve una figura che tecnicamente possa analizzare il frame e dire se è simulazione oppure fallo… Occorre un ex giocatore che possa con la sua esperienza leggere le situazioni più ambigue. Dovrà essere inserito nella squadra arbitrale".
Autore: Antonio Di Chiara
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