Vittoria importante della Roma a Bologna, con i giallorossi che consolidano la loro corsa verso le zone alte della classifica, avvicinandosi ulteriormente alla Juventus quarta. Nel post partita, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la prestazione della squadra.

Il tecnico ha sottolineato la mentalità del gruppo: “Dobbiamo sempre pensare di poter vincere ogni partita. Oggi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo sofferto un po’ di più, ma stiamo recuperando diversi giocatori importanti”.

Sulle difficoltà della settimana e le polemiche, Gasperini ha minimizzato: “Non è stato un problema preparare la gara. Sono ragazzi che lavorano bene fin dall’inizio della stagione, con grande applicazione. Li ringrazio perché mostrano sempre grande disponibilità. È normale che con qualche rientro in più diventiamo più competitivi”.

Il tecnico ha poi evidenziato il miglioramento generale del gruppo: “La settimana lontano da Trigoria è stata intensa, ma ci siamo allenati bene. L’arrivo di Malen ha alzato il livello, mentre le assenze di Dybala e Soulé si sono fatte sentire”.

Su El Aynaoui, Gasperini ha aggiunto: “Ha iniziato molto bene fino a dicembre, poi tra Coppa d’Africa e impegni con il Marocco ha avuto un calo. È un ragazzo positivo, abbiamo dovuto gestirlo e oggi ha fatto una buona partita”.

Infine, una riflessione sul suo ruolo nel progetto Roma: “Al centro della Roma ci sono società e tifosi. Io sono un professionista e penso alla parte tecnica. Ho trovato grande fiducia dalla società e il mio compito è lavorare sul campo”.