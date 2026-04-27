Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi. Ma secondo quanto riferito dall'ANSA, da quanto si è saputo le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con "più persone". In Procura a Milano, oltrettutto, si respira un clima di tensione, che sembra legato alla gestione dell'indagine da parte del PM Maurizio Ascione rispetto ai vertici dell'ufficio. Nessuna comunicazione formale è stata rilasciata a riguardo, nemmeno nel momento in cui sono stati notificati gli avvisi di garanzia nei confronti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi e del supervisore Andrea Gervasoni.