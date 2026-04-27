Dopo il pareggio contro il Torino, dove è tornato titolare con la maglia dell'Inter disputando così la sua partita numero 300 in carriera in Serie A, Matteo Darmian è stato intervistato anche da RAI Radio Uno per commentare la partita dell'Olimpico-Grande Torino, un pareggio con un pizzico di amarezza per i nerazzurri passati in doppio vantaggio e poi rimontati.

Cosa è successo in quei venti minuti finali?

"Siamo passati in vantaggio ma non abbiamo gestito il risultato nel migliore dei modi. Abbiamo concesso il primo gol, poi cavalcando l'entusiasmo loro sono riusciti a pareggiare. Ma a noi cambia relativamente poco, sapevamo già all'inizio del match che ci servivano quattro punti. Siamo scesi in campo come abbiamo sempre fatto, per portare a casa la vittoria. Non siamo riusciti, ma ora recuperiamo e prepareremo la gara di domenica prossima col Parma".

Avete pagato un po' la stanchezza della Coppa Italia?

"Non credo, siamo abituati a giocare ogni tre giorni; lo abbiamo sempre fatto in questi giorni. Non è stato questo il problema. Sapevamo delle difficoltà che poteva creare il Torino, dispiace non aver vinto soprattutto dopo essere andati avanti di due gol. Però ci prepareremo al meglio per la prossima e per arrivare il prima possibile al nostro obiettivo".