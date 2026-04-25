Prima gara senza Claudio Ranieri per la Roma, impegnata al Dall’Ara contro il Bologna nella 34ª giornata di Serie A.

Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, Gian Piero Gasperini ha preferito non entrare nel merito delle domande legate all’addio dell’ex senior advisor giallorosso, apparendo anche leggermente infastidito.

Il tecnico ha infatti risposto in modo netto: “Continuate a farmi delle domande in cui non sono direttamente coinvolto - ha glissato l'allenatore di Grugliasco -. Non so perché continuate a farle a me, non ho mai fatto un botta e risposta. La partita è importante e ci siamo preparati, come sempre, nel modo migliore per cercare di fare risultato e vincere”.

Una presa di posizione chiara, con Gasperini che ha scelto di concentrarsi esclusivamente sull’aspetto sportivo, evitando qualsiasi commento sulle dinamiche societarie interne alla Roma, soprattutto in una fase così delicata della stagione.