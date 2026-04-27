Un weekend folle quello che si è appena concluso, con l'Inter che ha fatto un passetto ulteriore verso il 21esimo scudetto della sua storia. I nerazzurri, avanti con merito 2-0 sul campo del Torino, si sono visti rimontati a causa dell'ennesimo torto arbitrale della stagione.

Un rigore assurdo, se si considera l'indirizzo avuto negli ultimi mesi dagli arbitri circa questa particolare dinamica di "palla inattesa". Ma siamo certi che sarà stato un rigore "gradito" ai più, ovvero a quelli che da giorni stanno spostando una montagna di letame addosso al club nerazzurro.