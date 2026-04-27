Sul Corriere dello Sport le pagelle dell'Inter dopo la prova a Torino cominciano con un 6 per Chivu: dopo aver giocato sul velluto o quasi fino al raddoppio, l’Inter stacca la spina. Tra gli interpreti sul terreno di gioco sufficienza anche per Sommer, spettatore fino all'1-2 e poi incolpevole. Voto 7 a Bisseck, chiusure ma pure sganciamenti, fino al gol. Meno bene Akanji, 5,5, fuori posizione sul primo gol granata. Peggio ancora Carlos Augusto, 5: uno svarione in avvio e poi lo sfortunato episodio del rigore. Il brasiliano risulta il peggiore in campo della squadra ospite.

A centrocampo voto 6 a Darmian, che va anche vicino al gol (murato da Ebosse). Sufficiente anche Barella, che stavolta gira sotto ritmo. Mezzo voto in meno per Zielinski, la cui regia è poco illuminata ed è colpevole sull'1-2. Sufficiente Sucic, che partecipa alla rete del vantaggio. Gara da 7,5 per Dimarco, dipinge calcio col sinistro e sforna parabole perfette. E' il giocatore col voto più alto di tutta la gara.

Davanti bocciatura per Bonny, 5: va al piccolo trotto e si fa rimontare in un contropiede emblematico della sua partita. Poco meglio Esposito, 5,5, si vede poco o nulla. Partita da 7 per Thuram, ritrovato rispetto a qualche settimana fa. Tutti senza voto gli altri subentrati. Nel Torino 6,5 a D'Aversa in panchina, 7 a Simeone e diversi 6,5 a Vlasic, Zapata, Ilkhan, Marianucci e Njie.