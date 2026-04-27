La stagione di Marcus Thuram comincia ad avere dei numeri sempre più interessanti, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport in un articolo dedicato alle prestazioni sfoderate dal francese nell'ultima parte della stagione.

L'attaccante è stato tra i protagonisti anche nella gara contro il Torino, che ha sbloccato con un gran colpo di testa sull'ennesimo assist stagionale sfornato da Federico Dimarco, poi festeggiato alla grande dai compagni e in particolar modo dal francese (con tanto di gesto dello sciuscià reso celebre in passato da Moriero con Recoba).

Per Thuram è il quinto gol nelle ultime quattro partite di campionato, il quinto nelle ultime cinque complessive se si prende in considerazione anche la Coppa Italia. Dopo un periodo certamente complicato, l'attaccante ha aggiustato nettamente le statistiche e lo ha fatto in un periodo chiave dell'annata, considerando che Lautaro Martinez è stato più ai box che in campo e che le altre due punte (Bonny e Pio Esposito) di recente hanno un po' faticato.

I dodici gol in questa Serie A lo portano ad essere secondo nella classifica cannonieri alle spalle di Lautaro Martinez, assieme ai due comaschi Douvikas e Nico Paz. A livello stagionale, invece, Thuram è a 17, uno in meno del suo record: se andrà ancora a segno potrà eguagliare o migliorare sé stesso. Ulteriore curiosità: si diceva che il francese non fosse forte di testa, quest'anno ha segnato sette volte su inzuccata.