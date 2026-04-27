La missione di Dario Baccin di venerdì all'U-Power Stadium di Monza è stata addirittura più ricca di quanto si pensasse. Il vice direttore sportivo nerazzurro non era presente sugli spalti dell'impianto monzese per monitorare la situazione di Yanis Massolin in vista del suo arrivo all'Inter in programma quest'estate, ma anche per visionare altri talenti della formazione di Andrea Sottil. Non solo, quindi, il difensore Daniel Tonoli: secondo il quotidiano Tuttosport, il monitoraggio si è allargato ad altri due giovanissimi molto interessanti del club gialloblu.

Il primo nome è quello di Gady Beyuku, esterno destro franco-congolese classe 2005 prelevato dalle giovanili della Triestina nel 2024, 29 presenze con un gol e un assist a referto in questa stagione tra i cadetti, che qualche tempo fa rivelò in un'intervista il suo sogno di indossare, un giorno, la maglia del Real Madrid. L'altro giocatore sotto osservazione è il centrocampista del 2008 Samuel Wiafe, nato in Ghana ma cittadino italiano, arrivato nel nostro Paese nel 2020 e che lo scorso gennaio ha firmato coi Canarini il suo primo contratto da professionista. Giocatore molto prolifico offensivamente, ha segnato sette reti con la maglia della squadra Primavera e vanta anche sette gettoni con la prima squadra. Wiafe è anche nel mirino del Como, che ha mandato osservatori proprio a Monza per visionarlo da vicino.