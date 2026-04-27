Arrivano brutte notizie per l'Inter di Chivu che perde ancora Calhanoglu. Il centrocampista turco si ferma ancora, a serio rischio la sua presenza in finale di Coppa Italia e il suo finale di stagione. Potrebbe direttamente tornare in campo con la Turchia per il Mondiale.

Emergono altri dettagli sull'inchiesta che scuote il mondo arbitrale, tutto avrebbe origine da un esposto presentato dopo Inter-Verona di due stagioni fa da parte di Michele Croce, un avvocato-tifoso gialloblù che nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 27 aprile 2026 alle 15:03
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.