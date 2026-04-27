"L’arbitro deve tornare a fare l’arbitro, deve tornare al centro. Tutto quello che sta succedendo è conseguenza diretta del fatto che ha smarrito la sua essenza, la sua missione reale". Così Paolo Casarin commenta al Corriere della Sera l'inchiesta arbitrale al centro dell'attualità. "Se vogliamo salvare il calcio, dobbiamo salvare gli arbitri - afferma - Troppa politica, troppo arrivismo. E troppi soldi. I soldi generano avidità, distolgono lo sguardo da ciò che dovrebbe essere al centro: l’arbitraggio. Oggi si parla solo di carriere, all’Aia. Per una promozione si arriva a fare di tutto. Ribadisco il mio slogan: cari arbitri, trovatevi un lavoro e sarete liberi".
"Ho enorme rispetto della giustizia e sono certo farà il suo corso. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Rocchi ha sempre lavorato bene, per come la vedo io. Certo, battere i pugni contro le vetrate al Var di Lissone come si legge nelle carte dell’inchiesta non va bene. Se è andata così, la procedura non è stata rispettata. E non va bene. Le regole sono tutto, specialmente per gli arbitri. Ripeto: bisogna vedere cosa stabilirà la giustizia. Detto questo, io non ho mai contestato un giudizio da parte dei miei superiori. Era un’altra epoca. Oggi è tutto diverso. E non va bene. Va bene il commissariamento, se così viene deciso, ma va individuata la persona giusta. E in tempi rapidi. Rocchi paga anche questo caos generale. L’assenza di un presidente con i pieni poteri è un problema enorme, manca una guida".
"Hanno reso complicate anche le cose semplici. Vedi la Var. Nasce come uno strumento per aiutare, invece oggi è un’arma a doppio taglio. Ci sono arbitri buoni, come Colombo. Ma hanno bisogno di essere aiutati. Occorre un lavoro di squadra. Giocatori, dirigenti, allenatori: tutti devono dare una mano agli arbitri. Basta simulazioni, ad esempio. In ballo c’è il calcio stesso. Bisogna portare a termine la stagione. Per poi ripartire da zero».
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:00 Angolo Tattico di Torino-Inter - Thuram prima incontro poi in profondità, Zapata aumenta il peso granata
- 13:49 Condò: "Esposito titolare? Thuram si è ripreso ciò che era suo"
- 13:39 L'Inter ragiona su Massolin: potrebbe diventare la carta per Muharemovic
- 13:30 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 13:20 Casarin: "Arbitri, troppi soldi: per una promozione si fa di tutto"
- 13:17 Stop per Calhanoglu: risentimento al soleo della gamba sinistra
- 13:06 Il Podcast di FcIN - Torino-Inter 2-2, l'analisi di Andrea Bosio: il traguardo si avvicina comunque
- 12:51 videoLa gioia di Thuram è per l'assist di Dimarco: "Hai il record!"
- 12:42 Non solo Tonoli: altri due giovani del Modena nel mirino di Baccin
- 12:31 Caos arbitri, Grassani: "L'Inter rischia? Nerazzurri assolutamente estranei"
- 12:20 Il Messaggero - Inter su Koné, la Roma punta alla mega plusvalenza
- 12:10 D'Avirro, legale di Rocchi: "Nuova Calciopoli? Questa è un'altra cosa"
- 12:00 videoUna MONTAGNA di LETAME mentre si avvicina il 21° SCUDETTO: analisi di un FOLLE WEEKEND
- 11:53 GdS - Thuram locomotore Scudetto: dalla crisi a 2° tra i bomber in A
- 11:45 Ranocchia: "Inter-Parma già scritto. Chivu ha ritrovato alcuni giocatori"
- 11:33 Trevisani: "Carlos Augusto inatteso e Pongracic no? Su Rocchi dico che..."
- 11:22 Darmian a RAI Radio Uno: "Spiace non aver vinto, ma a noi cambia poco"
- 11:11 Rigore per il Torino, Cesari: "Quello di Carlos un gesto per proteggersi"
- 11:02 Non solo bussate: a Lissone esisteva un vero vocabolario di gesti
- 10:47 Croce, che ha denunciato dopo Inter-Verona: "Ci avevo visto giusto"
- 10:34 Bergonzi: "Come fa il 'mani' di Carlos Augusto ad essere innaturale?"
- 10:20 Adani: "L'Inter merita lo Scudetto: punto. E vince perché..."
- 10:06 Inchiesta frode sportiva, altri tre iscritti nel registro degli indagati
- 09:52 Bisseck: "Noi un po' leggeri, ora calcio serio e poi festeggiamo"
- 09:38 Capello: "Indagine arbitri? Aspettiamo. Sì ai calciatori in sala Var"
- 09:24 GdS - Indagine arbitri, davvero all'Inter non conveniva Doveri in finale?
- 09:10 Pagelle TS - Bisseck, gol e iniziative. Bonny eccessivamente lezioso
- 08:56 Corsera - L'indagine sugli arbitri parte da prima dell'esposto di Rocca
- 08:42 Pagelle CdS - Thuram ritrovato, Akanji fuori posizione. Dimarco dipinge
- 08:28 Indagine arbitri: il primo esposto dopo Inter-Verona 2-1? La ricostruzione
- 08:14 Pagelle GdS - Bisseck dominante, Thuram traino d'aprile. Sucic delude
- 08:00 A Torino pareggio "non gradito". Ma è un assist a Chivu e l'Inter per chiudere l'urobòro col Parma
- 00:19 Grassani: "Ecco le conseguenze per i club in caso di frode sportiva"
- 00:00 Un editoriale tanto gradito
- 23:53 Milan, Allegri: "Pari giusto contro la Juve, ora due vittorie per la Champions"
- 23:38 Bergomi sul pari dell'Inter: "Certe situazioni esterne possono aver inciso"
- 23:23 Colonna del Lugano, l'ex Mattia Zanotti è al centro del mercato europeo
- 23:08 Union Brescia, Silvestri: "Con l'Inter U23 è stata una vittoria di maturità"
- 22:54 Tra Milan e Juventus vince la paura di farsi male: a San Siro finisce 0-0
- 22:41 Guardiola CT azzurro? Viviano: "Idea eccezionale ma a una condizione"
- 22:27 Torino, Simeone in conferenza: "Voglio chiudere al meglio, al futuro per ora non penso"
- 22:13 Torino, D'Aversa in conferenza: "Ripresa da grande squadra, potevamo anche vincerla"
- 21:59 Tonoli cambia agente: il difensore pronto a entrare nella scuderia di Riso
- 21:44 Inchiesta, Marotta ribadisce: "Non saremo mai coinvolti in questa storia"
- 21:30 Torino-Inter, la moviola - Sul rigore Mariani cambia l'interpretazione in vigore
- 21:14 Inter Club Albania, serata speciale a Tirana con Toldo e Samuel
- 21:10 videoTorino-Inter 2-2, Tramontana se la ride: "L'ennesimo rigore contro. Scegliamoci meglio gli arbitri"
- 21:03 Chivu in conferenza: "Non parlo mai di rigori. Lo Scudetto? In casa o fuori cambia poco"
- 21:00 Torino, Simeone a DAZN: "La doppia cifra? Voglio aiutare i compagni"
- 20:59 Bisseck in conferenza: "La mia altezza deve essere un fattore. Facciamo bene alla prossima"
- 20:56 Chivu a ITV: "Mancano tre punti in quattro gare per coronare il nostro sogno"
- 20:46 Chivu a DAZN: "Queste partite puoi anche perderle"
- 20:42 Chivu a Sky Sport: "L'inchiesta della Procura? Mi pagano per allenare"
- 20:36 Damian a ITV: "Fiduciosi per le prossime, vogliamo i tre punti in casa"
- 20:35 Torino, Zapata a Sky: "Abbiamo avuto delle occasioni per vincere la partita"
- 20:35 Torino, D'Aversa a DAZN: "Grandissimo secondo tempo. Sul futuro..."
- 20:32 Torino, il Player of the Match Ilkhan a Sky: "Calhanoglu idolo per noi"
- 20:32 Torino, D'Aversa a Sky: "Potevamo ribaltare del tutto il risultato"
- 20:27 Darmian a DAZN: "Faremo il possibile per festeggiare davanti ai nostri tifosi"
- 20:24 Darmian a Sky: "Siamo grandi uomini e lo abbiamo dimostrato in campo"
- 20:13 Torino-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:11 Torino, Zapata e Ilkhan a DAZN: "Bravi a reagire contro questa Inter"
- 20:03 Torino-Inter, le pagelle - Carlos, pomeriggio storto. Sucic coerente
- 20:00 Troppo relax, il Torino rimonta l'Inter: finisce 2-2, è salvezza per i granata
- 19:55 Torino-Inter, Fischio Finale - Thuram-Bisseck, due gol di testa che avvicinano la festa. Ai granata un pareggio prestigioso in rimonta
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di TORINO-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 17:40 L'Inter Women torna in Champions League, Piovani: "Grazie alle ragazze"
- 17:38 Marotta a DAZN: "Siamo meravigliati, l'Inter non ha una lista di arbitri graditi. Forti della nostra correttezza"
- 17:38 Torino, Adams a Sky: "Serviranno coraggio e personalità"
- 17:37 Zielinski a Sky Sport: "Quest'anno giocare da regista mi piace di più"