“Ho parlato con Beppe Marotta e mi è sembrato sereno e convinto, quindi anche io sono sereno e convinto…”. A dirlo è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, tifoso dell’Inter e presidente dell’Inter Club Parlamento. La Russa che interpellato dall’ADNKronos fa sapere di aver appena parlato con il presidente del club nerazzurro in merito al caos arbitrale emerso negli ultimi giorni, che vede tra i capi d'accusa dell'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi anche l'aver designato arbitri graditi al club nerazzurro: “Ma poi di cosa parliamo. Dicono che ci hanno dato un arbitro amico e con quello abbiamo perso 3 a 0… Piuttosto restiamo concentrati sullo Scudetto, perché mi pare che quando vinciamo a qualcuno dà fastidio", ha aggiunto secco La Russa.

Ieri, lo ricordiamo, il presidente dell'Inter aveva ribadito nelle interviste del pre-match di Torino la totale estraneità in merito a questa vicenda che ha sconvolto nuovamente il calcio italiano. Questo quanto dichiarato a DAZN: "Non abbiamo un elenco di arbitri graditi e non graditi, assolutamente no. Si parla della stagione scorsa dove tra l'altro abbiamo avuto delle decisioni avverse, alcune acclarate dagli organi apicali della CAN, come un Inter-Roma dove non ci è stato dato un rigore che poteva essere determinante per il risultato finale. È un dato oggettivo. Siamo forti della nostra correttezza e della nostra tranquillità".