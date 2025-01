Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta contro il Napoli: "Ci siamo fatti subito male con Moreno che aveva fatto una bella partita. Peccato perché fino a lì aveva fatto molto bene. Un'ingenuità che gli servirà per il futuro. Dopo il 2-0 abbiamo avuto una grandissima occasione e sarebbe stata un'altra gara. Poi un'altra ingenuità, abbiamo preso il 3-0 e la partita è finita. Manca una partita per concludere il girone d'andata contro l'Inter. Abbiamo 32 punti e la media è giusta per fare qualcosa di importante e proveremo in tutti i modi a farlo. Abbiamo detto alla squadra di reagire perché dobbiamo essere concentrati e dare tutti il 100% nel girone di ritorno".