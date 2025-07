C'è anche l'ex nerazzurro Antonio Conte tra le motivazioni che hanno spinto Kevin De Bruyne a scegliere di unirsi al Napoli. A confermarlo ci ha pensato il centrocampista belga durante la conferenza stampa di presentazione: "Quant'è stata importante la sua permanenza per la mia scelta? Aiuta sicuramente la presenza di un allenatore così. E' bello poter lavorare con lui. Ho lavorato con Guardiola 9 anni, ma poi ho lavorato anche con altri ottimi allenatori prima. Ogni allenatore ha il proprio stile. Tutti gli allenatori più bravi siano fenomenali dal punto di vista tattico, sono un po' pazzi, un po' come noi giocatori. Non credo che la squadra venga costruita attorno a me. Io posso dare il mio contributo con la mia esperienza, ma sostanzialmente sono qui per aiutare la squadra a crescere. Darò il 100%, ci saranno tante partite e servirà il contributo di tutti".