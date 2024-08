E' riuscito perfettamente l'intervento a cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi, eseguito dal professor Zaffagnini e dalla sua equipe, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il giocatore del Bologna, che si è infortunato alla prima in campionato contro l'Udinese, si prospetta un lungo stop.