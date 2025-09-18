La telenovela legata ad Ademola Lookman si arricchisce di un nuovo episodio e forse si avvia verso la conclusione. L’attaccante nerazzurro, accostato a lungo all’Inter in estate, era finito ai margini della rosa del club orobico.

Oggi, però, stando a Sky Sport, il nigeriano è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe dunque essere a disposizione per i prossimi impegni in calendario. Un segnale importante alla luce della brutta sconfitta rimediata ieri dalla Dea in Champions League contro il PSG senza il suo giocatore di punta.

Ci sarebbe stato anche un chiarimento con i compagni che lo hanno riaccolto senza grossi problemi.