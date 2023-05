Intervistato da DAZN al termine del 3-1 di oggi contro l'Hellas Verona, il centrocampista dell'Atalanta Marten De Roon parla così del finale di campionato, in cui gli orobici sfideranno anche l'Inter: "Cosa serve per centrare l'Europa League? È sempre un traguardo importante. In 115 anni di storia è stato raggiunto quattro o cinque volte, quindi è una soddisfazione enorme. Con una squadra abbastanza nuova, siamo stati in grado di fare questi punti. Per l'Europa League dobbiamo farne altri 6 e dare pressione alle avversarie".