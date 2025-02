"Ci credevamo, l'avevamo preparata bene, ma loro sono stati micidiali nei 3 contropiedi", ha ammesso Juan Cuadrado a SportMediaset subito dopo il brutto 3-1 incassato ieri sera al Gewiss Stadium contro il Bruges che interrompe il percorso europeo stagionale della Dea. "Ce l'abbiamo messa tutta, dobbiamo stare tranquilli perché quando lo sforzo non ci è mancato bisogna esserlo. Dobbiamo ripartire da questa sconfitta, è dura, ma mancano ancora 13 partite di Serie A e l'intenzione è quella di rimanere tra le prime, portando l'Atalanta dove è sempre stata negli ultimi anni, qualificandosi per la Champions e lottando per il titolo".

Ora puntate allo Scudetto?

"Dobbiamo vedere partita dopo partita, siamo anche noi una grande squadra. Adesso avremo più tempo per preparare bene le partite, per allenarsi bene e arrivare bene a tutte le gare, con il pensiero di vincerle perché dobbiamo lottare fino alla fine e se c'è la possibilità dobbiamo crederci".