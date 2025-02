"Cosa succede a questo Milan?" è la domanda che più si stanno facendo gli stessi rossoneri nelle ultime ore dopo l'eliminazione beffarda dalla Champions League per mano del Feyenoord arrivata dopo un più che buono primo tempo della squadra di casa che poi si complica la vita scrivendo il suo harakiri. A fine partita, il primo a commentare il risultato è stato il Senior Advisor del club rossonero, Zlatan Ibrahimovic che si è detto deluso per aver salutato un potenziale obiettivo stagionale. Lo stesso ex attaccante è stato raggiunto quest'oggi da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia che lo ha insignito dell'ironico e iconico premio del programma satirico di Canale 5, il Tapiro d'Oro.

"Eh, siamo delusi e arrabbiati come ho detto ieri", ha detto senza mezzi termini Zlatan che non ha nascosto né la delusione, e al contrario si è lasciato andare persino all'utilizzo di pizzico di autoironica sincerità: "Questo tapiro è meritato dopo ieri".