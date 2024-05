Ralf Rangnick non sarà il successore di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco, contrariamente a quanto avevano raccontato diversi media negli scorsi giorni. L'ex tecnico di Manchester United e Lipsia, infatti, ha deciso di restare alla guida della Nazionale austriaca, per cui ha assunto la carica di commissario tecnico dal 29 aprile 2022, oltre la scadenza di Euro 2024: "Sono ct austriaco con tutto il cuore. Questo compito mi dà un piacere incredibile e sono determinato a continuare con successo il nostro percorso intrapreso - ha dichiarato ai canali ufficiali della OFB -. Vorrei sottolineare esplicitamente che questo non è un rifiuto al Bayern, ma una decisione per la mia squadra e i nostri obiettivi comuni. La nostra piena concentrazione è per il campionato europeo. Faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile".