Il Milan annuncia la cessione di Theo Hernandez. Il francese vola in Arabia Saudita e approda all'Al Hilal, dove troverà come allenatore l'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "AC Milan - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Theo Bernard François Hernández all'Al-Hilal SC. Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".