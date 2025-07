Dopo aver risolto tutti i cavilli che lo legavano all'Al-Nassr, adesso c'è l'ufficialità: "ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli". L'ex allenatore del Milan è tornato "a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019" ricorda il club toscano che annuncia: "Ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028".

Il Presidente Rocco Commisso ha così salutato l’arrivo del nuovo Mister: "Sono molto contento dell’arrivo di Stefano Pioli alla guida della prima squadra della Fiorentina, sin dalle prime parole che ci siamo scambiati, ho trovato nel Mister valori umani e voglia di lottare per questo Club e questa città che conosce così bene e alla quale è profondamente legato. Io, la mia famiglia e tutta la Fiorentina diamo il bentornato a Stefano augurandogli il meglio per questa nuova avventura in maglia viola".