Dopo le notizie circolate sui media negli scorsi giorni, oggi è arrivata l'ufficialità: Mile Svilar, il miglior portiere della Serie A 2024-25, ha rinnovato il proprio contratto con la Roma fino al 30 giugno 2030. Una mossa importante da parte del club giallorosso che, in attesa di dare il via alle danze della sua campagna acquisti, ha blindato uno dei suoi punti fermi. Un bel regalo per il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini.