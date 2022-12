Matuidi, 35 anni, non giocava da più di un anno con l'Inter Miami, il suo ultimo club, che lo aveva tolto dalla lista dei giocatori per la stagione 2022 della MLS, il campionato nordamericano. In carriera, oltre al Mondiale, ha conquistato vari titoli e trofei, vincendo cinque campionati in Francia e tre in Italia con i bianconeri.