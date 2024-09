La Juventus piazza un colpo in uscita. Dopo le indiscrezioni nella giornata di oggi, il Fenerbahçe ha comunicato ufficialmente che la trattativa per il tesseramento di Filip Kostic è ormai in stato avanzato: "Il nostro club ha raggiunto un accordo di principio con la sua società Juventus FC e il giocatore per quanto riguarda il trasferimento in prestito di Filip Kostic. Kostic è atteso a Istanbul per le visite mediche e le firme”, si legge.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.



