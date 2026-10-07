Il palco del 'Premio Gentleman FairPlay' accoglie un altro interista dopo Piotr Zielinski. E' Mattia Mosconi, attaccante dell'Under 23 nerazzurra, che, dopo aver ritirato il riconoscimento e incassato l'applauso dei presenti, ha parlato così: "Ho fatto tutta la trafila del Settore giovanile fino ad arrivare al sogno che avevo fin da quando ero bambino (esordire in Serie A con l'Inter, ndr). Per questo ringrazio la società, i miei compagni, il presidente e il direttore. La mia prospettiva è continuare a lavorare su questa strada, a testa bassa, con sacrificio e dedizione, sperando di avere altre opportunità come questa".

La premiazione di Mosconi ️ https://t.co/XORecMZG4o — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 7, 2026