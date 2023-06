Continua l'avventura dell'Inter in Turchia. Come testimoniato dal video del nostro inviato, i nerazzurri sono appena arrivati nell'hotel di Istanbul in cui alloggeranno in vista dell'appuntamento di sabato sera, quando all'Atatürk Olympic Stadium si giocheranno la Champions League contro il Manchester City. La squadra di Inzaghi, che è stato il primo a scendere dal pullman, è stata accolta da alcuni tifosi che hanno caricato la squadra per quella che sarebbe una vera e propria impresa.

