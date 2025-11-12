Stefan de Vrij non è stato convocato da Ronald Koeman per gli ultimi due impegni dell'Olanda verso il prossimo Mondiale, ma all'apuntamento negli Stati Uniti l'interista deve esserci. Questo il pensiero che Rafael Van der Vaart affida alle colonne del De Telegraaf: "È un giocatore che puoi inserire in semifinale, con un vantaggio di 2-1. Di testa può allontanare quelle quattro palle dalla porta e mantiene sempre la calma. Ho imparato ad apprezzarlo immensamente. Di solito preferisco un giocatore con più stile, ma lui non commette errori, gioca sempre la palla giusta e fa passaggi tra le linee. È giocatore che apprezzo molto".