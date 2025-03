"Che sperata ti aspetti per l'Inter e per Mehdi Taremi? Io spero in una buona serata per l’Inter. Abbiamo vinto la partita d’andata e ora possiamo giocare magari con piu facilità rispetto agli avversari. Ci siamo preparati bene, speriamo sia una bella partita da guardare", ha detto Mehdi Taremi a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Inter-Feyenoord, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League al Meazza, dopo il 2-0 a favore della squadra nerazzurra ottenuto all'andata a Rotterdam.

Quanta voglia hai di far svoltare la tua stagione?

“A dire il vero, secondo me, finora ho avuto diversi problemi fisici e ho giocato con gli antidolorifici. So che i tifosi si aspettavano molto di più da me e cercherò di fare meglio. Non voglio parlare dei problemi, ma quando hai dolore è difficile giocare bene. Io darò il massimo da qui alla fine della stagione e cercherò di rispondere alle attese dei tifosi".

Come si conquistano gli ottavi?

"Dobbiamo essere competitivi, giocando insieme tutta la squadra. Come ho detto, ci siamo preparati bene. Sappiamo cosa vogliamo e spero sarà una gara spettacolare".

