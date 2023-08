Da stamattina, se si entra nello store del sito ufficiale dell'Inter e si prova ad acquistare la maglia di questa stagione, sia home che away, ci si accorge subito di un cambiamento. Anzi, di una mancanza. Volendo personalizzare il kit con il nome e numero di un giocatore attualmente in rosa, salta all'occhio l'impossibilità di scegliere la numero 5 di Sensi. La sua è l'unica maglia che manca, oltre ovviamente a quella di Pavard che non ha ancora scelto il numero. Indizio mercato o semplice modifica?