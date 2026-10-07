È notizia degli ultimi giorni il sorgere di un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus, pronte a contendersi il giovane portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani, una delle rivelazioni della formazione gialloazzurra che tanto bene ha figurato in questo avvio di stagione. Su queste indiscrezioni è stato interrogato da Sky Sport il presidente Maurizio Stirpe, che risponde serafico: "Sento tanti rumors, ma di richieste effettive, al di là degli osservatori che vengono a vedere le partite e che questo aspetto viene scambiato per un interesse particolare da parte di qualche società, non c'è nulla di concreto. Non sarà facile rinunciare a questi giocatori e l'idea della proprietà di Clara Vista è quella di puntare sui giocatori che rappresentano al momento l'eccellenza di questa squadra".