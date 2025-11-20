A Zurigo, casa della FIFA, sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei playoff dai quali usciranno le ultime sei squadre qualificate al Mondiale 2026, il primo nella storia in formato extralarge con 48 partecipanti. A livello intercontinentale, la prima semifinale sarà tra Nuova Caledonia e Giamaica, con la vincente che affronterà la Repubblica Democratica del Congo; nell'altro incrocio Bolivia e Suriname si sfideranno per raggiungere in finale l'Iraq.

Per quanto riguarda l'Europa, la Nazionale italiana è stata inserita nel percorso A dove troverà l'Irlanda del Nord ed, eventualmente, una tra Galles e Bosnia, in trasferta. Nel percorso B, Ucraina-Svezia da una parte del tabellone e Polonia-Albania dall'altra. La Turchia di Hakan Calhanoglu dovrà superare l'ostacolo Romania e, in caso di passaggio del turno, se la vedrà con Slovacchia o Kosovo. Infine, la Danimarca sfiderà la Macedonia del Nord, mentre la Repubblica Ceca se la vedrà con l'Irlanda.