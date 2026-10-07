Archiviata la maxipausa per le Nazionali, torna il campionato di Serie A con le gare della sesta giornata di andata. E di conseguenza, tornano anche le designazioni arbitrali: per il match di sabato alle 18 tra Inter e Parma a San Siro è stato scelto Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, che avrà come assistenti Fontani e Barone con Manganiello nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderà Daniele Paterna, con l'ausilio di Luca Massimi. Tra le altre partite, il big match Como-Roma sarà diretto da Giuseppe Collu.

GENOA – FIORENTINA Sabato 10/10 h. 15.00

MARESCA

COLAROSSI – FONTEMURATO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CAMPLONE

INTER – PARMA Sabato 10/10 h. 18.00

BONACINA

FONTANI – BARONE

IV: MANGANIELLO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE Sabato 10/10 h. 20.45

FELICIANI

BERTI – PERROTTI

IV: GUIDA

VAR: COSSO

AVAR: GARIGLIO

COMO – ROMA h. 12.30

FABBRI

IMPERIALE – BACCINI

IV: SOZZA

VAR: GARIGLIO

AVAR: ABISSO

LAZIO – MONZA h. 15.00

COLLU

BAHRI – MORO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VOLPI

LECCE – BOLOGNA h. 15.00

PAIRETTO

CECCON – SCARPA

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

SASSUOLO – MILAN h. 18.00

FOURNEAU

PALERMO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: SANTORO

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS h. 20.45

MARCENARO

ROSSI C. – LO CICERO

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA Lunedì 12/10 h. 18.30

TREMOLADA

REGATTIERI - GIUGGIOLI

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PICCININI

TORINO – UDINESE Lunedì 12/10 h. 20.45

CREZZINI

CAVALLINA – ZEZZA

IV: MASSA

VAR: VOLPI

AVAR: CAMPLONE