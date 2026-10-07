Archiviata la maxipausa per le Nazionali, torna il campionato di Serie A con le gare della sesta giornata di andata. E di conseguenza, tornano anche le designazioni arbitrali: per il match di sabato alle 18 tra Inter e Parma a San Siro è stato scelto Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, che avrà come assistenti Fontani e Barone con Manganiello nelle vesti di quarto ufficiale. In sala VAR si accomoderà Daniele Paterna, con l'ausilio di Luca Massimi. Tra le altre partite, il big match Como-Roma sarà diretto da Giuseppe Collu.

GENOA – FIORENTINA   Sabato 10/10 h. 15.00

MARESCA
COLAROSSI – FONTEMURATO
IV:      COLOMBO
VAR:     ABISSO
AVAR:      CAMPLONE

INTER – PARMA    Sabato 10/10 h. 18.00

BONACINA
FONTANI – BARONE
IV:      MANGANIELLO
VAR:     PATERNA
AVAR:      MASSIMI

NAPOLI – FROSINONE   Sabato 10/10 h. 20.45 

FELICIANI
BERTI – PERROTTI
IV:       GUIDA
VAR:      COSSO
AVAR:       GARIGLIO

COMO – ROMA     h. 12.30

FABBRI
IMPERIALE – BACCINI
IV:     SOZZA
VAR:      GARIGLIO
AVAR:     ABISSO

LAZIO – MONZA    h. 15.00

COLLU
BAHRI – MORO
IV:      MARIANI
VAR:     DI PAOLO
AVAR:    VOLPI

LECCE – BOLOGNA    h. 15.00

PAIRETTO
CECCON – SCARPA
IV:     DI BELLO
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:      DIONISI

SASSUOLO – MILAN    h. 18.00

FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV:     CHIFFI
VAR:     SANTORO
AVAR:     MERAVIGLIA

CAGLIARI – JUVENTUS    h. 20.45

MARCENARO
ROSSI C. – LO CICERO
IV:     DOVERI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:       MAGGIONI

ATALANTA – VENEZIA    Lunedì 12/10 h. 18.30

TREMOLADA
REGATTIERI - GIUGGIOLI
IV:       AYROLDI
VAR:      MERAVIGLIA
AVAR:      PICCININI

TORINO – UDINESE    Lunedì 12/10 h. 20.45

CREZZINI
CAVALLINA – ZEZZA
IV:     MASSA
VAR:    VOLPI
AVAR:      CAMPLONE

Sezione: Focus / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 12:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.