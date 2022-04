Al termine della partita di Bologna, dopo il triplice fischio di Doveri, Ionut Radu ha scaricato tutta la tensione e la rabbia per l'errore decisivo lasciandosi andare a qualche lacrima, coperta con la maglia di gioco. Immediato il supporto dei compagni di gioco, in primis Alex Cordaz, e a seguire gli altri, che hanno cercato di consolarlo e accompagnarlo in spogliatoio. Dumfries si frappone tra lui e la telecamera per preservare il suo stato d'animo. Una batosta psicologica non indifferente per il portiere che ha saputo solo poche ore prima del fischio d'inizio di dover giocare titolare.