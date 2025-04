Dopo la caterva di infortuni che ha funestato la sua rosa, il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha un motivo per sorridere dopo l'allenamento di oggi, il primo in vista della sfida di Champions League contro l'Inter: Harry Kane e Leon Goretzka si sono infatti regolarmente allenati in gruppo e secondo quanto riportato dalla Bild, entrambi i giocatori sono a disposizione per l'andata dei quarti di finale, pronti a partire dal primo minuto.

Più remota la presenza di Kingsley Coman: l'ex Juve non ha ancora potuto riprendere ad allenarsi per via di un fastidioso problema al piede, il che rende improbabile la sua disponibilità per la gara contro i nerazzurri.

