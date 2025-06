Il Nottingham Forest fa la spesa in Italia. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di ESPN, sul suo canale Youtube, il club inglese ha trovato il doppio accordo con la Juve, sulla base economica di 21-22 milioni di euro, per portare Samuel Mbangula e Timothy Weah alla corte di Nuno Espírito Santo. Ciò che manca è il via libera dei giocatori, che devono trovare un'intesa sui rispettivi stipendi con i Reds. Che, nel frattempo, sempre guardando in Serie A, hanno fatto anche un sondaggio per l'interista Mehdi Taremi.

