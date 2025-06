Per giudicare Cristian Chivu servirà tempo. Lo sottolinea Stefano Colantuono durante il suo intervento sulle frequenze di TMW Radio: "Giudicare un allenatore in un torneo del genere è riduttivo - spiega -. La squadra ha ancora dentro la 'scheda' di Inzaghi. Sono partite di fine stagione, non ci si poteva aspettare di meglio. Dare un giudizio ora sarebbe ingeneroso. Sicuramente qualcosa faranno sul mercato, ma non si può giudicare l'Inter ora. Cosa servirà? Bisogna capire che linea vuole seguire, se vuole andare su quella strada o cambiare".