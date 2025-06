Solo conferme dall’allenamento di oggi al Mason Virginia Athletic Center per Cristian Chivu, in vista della partita contro il River Plate: come riporta la Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram e Davide Frattesi hanno aumentato l’intensità del loro lavoro sul campo, correndo a ottimo ritmo ma non in gruppo. E dunque non faranno in tempo a recuperare in tempo per il match di Seattle. Chivu deciderà domani se portarli al massimo in panchina, ma anche qui parliamo di chance estremamente ridotte. Perfettamente ristabilito Denzel Dumfries, anche oggi in gruppo e pronto a tornare titolare con i Millonarios.

Probabili i rientri dal primo minuto di Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni in difesa, mentre Benjamin Pavard sarà ancora indisponibile per il riacutizzarsi del problema alla caviglia che ha condizionato tutto il suo finale di stagione. Pare scontato il lancio dal primo minuto di Pio Esposito in attacco, dopo il bel secondo tempo giocato contro l'Urawa Red Diamonds.

