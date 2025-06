Intervenuto su TV Play, Emiliano Viviano è stato chiamato a commentare la frase di Acerbi "ti gonfio di botte", in risposta ad un tifoso del PSG che ha preso in giro il difensore nerazzurro per il risultato di Monaco.

"Sinceramente dico che quando sei nella posizione, come Acerbi, di essere un calciatore importante devi sempre stare attento però Acerbi non mi sento di giudicarlo perché a volte ho reagito peggio", ha onestamente ammesso l'ex portiere che poi ha aggiunto: "Io non sopporto la maleducazione e le prese per il culo soprattutto di persona e fatte apposta. Io ho fatto di peggio, per fortuna non sono stato ripreso ma ho fatto di peggio. Uno dovrebbe tenere la calma e cercare di non fare quello che ha fatto Francesco ma non è neanche giusto e sdoganabile il fatto che siccome io sono un calciatore e tu un tifoso puoi permetterti di dirmi il c***o che ti pare".