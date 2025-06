Emergenza squalifiche per il River Plate: in vista della gara contro l'Inter, infatti, il tecnico Marcelo Gallardo dovrà fare i conti con le assenze in contemporanea di tre colonne del proprio centrocampo come Enzo Pérez, Giuliano Galoppo e Kevin Castaño. Per questo motivo, el Muñeco dovrà progettare un centrocampo completamente nuovo rispetto a quello con cui ha giocato contro il Monterrey, ad eccezione di Maximiliano Meza e Franco Mastantuono, partiti diversi metri più avanti.

Per la partita contro i nerazzurri, Matías Kranevitter e Nacho Fernández emergono come i principali candidati per una maglia da titolare. TyC Sports segnala come anche Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Santiago Simón e Matías Rojas, anche se quest'ultimo potrebbe avere meno possibilità a causa delle sue qualità offensive, potrebbero essere altre opzioni che l'allenatore sta prendendo in considerazione per la partita di Seattle.