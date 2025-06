Enzo Perez, colonna del River Plate, si lamenta dopo il pareggio ottenuto nella notte contro il Monterrey per via delle tre ammonizioni inflitte dall'arbitro Slavko Vincic che costeranno altrettante squalifiche ai Millonarios per la prossima partita del girone, quella contro l'Inter. Una delle quali ha colpito anche lui: "Hanno ammonito me e Kevin Castaño molto velocemente (Castaño è stato poi espulso nei minuti finali, ndr) Sono infrazioni che, in tutta onestà, ritengo siano state normali. Sono severi in questo senso. Qualunque cosa decida Marcelo, contro l'Inter faremo sicuramente una grande partita".

Relativamente alla gara contro i messicani, Perez ha aggiunto ai microfoni di DSports: "A parte 15 o 20 minuti del primo tempo, dopo la partita è stata tutta nostra. Abbiamo dominato ovunque, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Ce ne sono state tante e nitide. Volevamo vincere per qualificarci. Non ci siamo riusciti. Aspetteremo fino all'ultima partita". Messaggio finale per l'onda biancorossa di tifosi che ha invaso gli States: "È impressionante, è pazzesco quello che stanno facendo, come sono venuti a sostenerci, a stare con noi. Oggi è stato incredibile. Lo dico sempre: a nome mio e di tutta la squadra, voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per tutto l'impegno che state mettendo".