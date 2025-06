Dopo il pareggio con il Monterrey, il River Plate cercherà di chiudere il girone E del Mondiale per Club con una vittoria sull'Inter. Lo assicura il difensore Gonzalo Montiel: "Con l'Inter, cercheremo di conquistare i tre punti come sempre. Col Monterrey è mancato il gol, abbiamo avuto diverse occasioni nel secondo tempo. È un peccato perché ne abbiamo avute tante e non si sono concretizzate", le parole riportate da TNT Sports.

Montiel ha parlato del Mondiale per Club in generale. "È una competizione nuova, dove si affrontano squadre europee e sudamericane. In ogni partita si vede che non ci sono differenze. I sudamericani hanno quel qualcosa in più che manca agli europei, e per questo non si regala nulla".