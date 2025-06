"Volevamo vincere". Lo sottolinea con amarezza Franco Mastantuono, stella del River Plate, quando raggiunto da FIFA.com dopo il triplice fischio del pareggio tra gli argentini e il Monterrey nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. L'ultimo appuntamento dei Millonarios nel girone sarà contro l'Inter: "Era una partita importante per noi, per poter conquistare i tre punti. Sapevamo che era un avversario molto difficile, ma siamo ancora in corsa e riusciremo a vincere l’ultima partita per qualificarci".