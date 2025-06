Le strade di Mehdi Taremi e dell’Inter potrebbero presto dividersi. Secondo quanto riferito da Sportitalia, dopo solo una stagione molto deludente, segnata anche da qualche infortunio, l'iraniano sembra destinato a lasciare l'Italia: l’agente del centravanti iraniano è già in moto, su mandato della società nerazzurra, per trovare una nuova sistemazione per l'ex Porto.

Su Taremi si sarebbe fatto avanti il Besiktas, con cui l’agente dell'attaccante iraniano, costretto a saltare il Mondiale per Club in quanto bloccato nel suo Paese a seguito dello scoppio del conflitto con Israele, avrebbe avuto dei contatti. I bianconeri di Istanbul e l’Inter però finora non hanno ancora avuto alcun contatto diretto.

