In coda alla chiacchierata con i colleghi turchi di Spor, Letterio Pino ha ricordato il momento più soddisfacente della sua carriera di agente, quando fu attore protagonista del trasferimento di Mauro Icardi dalla Samp all'Inter: "Se penso alla mia carriera, ho raggiunto tutti i miei obiettivi. Io sono un tifoso dell'Inter, club dove ho portato un ragazzo che poi è diventato capitano della squadra. Un sogno per ogni bambino", ha raccontato.