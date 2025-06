L'Inter guarda al futuro e tieni i radar accesi su Alvin Okoro, attaccante italo-nigeriano di proprietà del Venezia ma reduce da un'annata in Serie C in prestito alla Vis Pesaro. Il club nerazzurro, così come la Juventus, è interessata al classe 2005 per la squadra U23, ma sul ragazzo è da segnalare anche la concorrenza del Napoli. Lo riferisce su X il giornalista Nicolò Schira, aggiungendo che Okoro rinnoverà il suo contratto con Venezia fino al 2028 con l'opzione per il 2030.

