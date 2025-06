Al momento è Kenan Yildiz, con 3 reti nelle prime due partite, ad essere in vetta alla classifica capocannonieri del Mondiale per Club. Il turco in cima alla fine del torneo si gioca a 10, mentre è più bassa la quota dei due giocatori del Bayern Monaco (anche loro a quota 3 centri) Micheal Olise, in pole a 5,50 e, Jamel Musiala, a 9. Segue a 11 Lautaro Martinez, a segno con un gol in entrambe le due partite dell'Inter, più lontano invece a 15 Randall Kolo Muani, anche lui già autore di due reti.